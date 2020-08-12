Стало известно о намерении США «перетряхнуть» политические элиты Ливана

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против ливанских политиков и предпринимателей после взрыва в порту Бейрута и таким образом «перетряхнуть политические элиты», сообщило в среду издание Wall Street Journal.

«Некоторые из нас надеются, что мы, наконец, можем воспользоваться ситуацией и перетряхнуть положение внутри политических элит там. Мне кажется, что сопутствующее пользующееся поддержкой возмущение на местах и хорошо продуманное давление извне могут привести к некоторым крупным изменениям в том, как политические элиты ведут дела в политическом смысле, не говоря уже о финансовом, в том, что касается «Хезболла», – передает РИА «Новости» содержание статьи.

Отмечается также, что санкции будут направлены на борьбу с коррупцией, американская администрация с их помощью рассчитывает ослабить влияние движения «Хезболла», внеся в списки связанных с ним политиков.

Напомним, на прошлой неделе в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры.

В стране разразился политический кризис. Правительство Ливана ушло в отставку. В Бейруте вспыхнули беспорядки, участники которых штурмуют и захватывают правительственные здания. В результате волнений пострадали более 70 силовиков и более 700 протестующих.