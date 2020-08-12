Шойгу анонсировал заключение контрактов на строительство шести корветов

Минобороны планирует заказать строительство шести корветов для ВМФ на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, с октября на АСЗ будет применяться льготная схема привлечения кредитных средств с учетной ставкой 5%.

«Здесь по поручению Верховного главнокомандующего, президента нашей страны мы планируем заключить с предприятием контракт на строительство шести корветов», – передает ТАСС слова Шойгу на совещании с представителями ОПК.

По его словам, до конца 2028 года на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 млрд рублей, что положительным образом скажется на региональном бюджете.

Министр также выразил надежду, что руководство края окажет поддержку АСЗ в подготовке и подборе кадров.

Он добавил также, что предприятия ОПК Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей в 2020 году.

«По итогам прошлого года предприятиями ОПК края освоено порядка 29 млрд рублей. В этом году эта цифра вырастет до 33 млрд», – сказал Шойгу на совещании с представителями ОПК.

По оценке министра, Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение вооруженных сил современной военной техникой. «В интересах министерства обороны здесь реализуются десятки долгосрочных государственных контрактов», – сказал Шойгу.

Министр напомнил, что важное место в работе с руководством края занимает социальная сфера.

«Прежде всего, это касается трудоустройства членов семей военнослужащих, выделения мест для их детей в школах и детских садах, решения других проблем. Это имеет для нас большое значение, так как на территории края дислоцируется много воинских частей, многие военнослужащие энергично перемещаются по территории нашей страны. Надо делать все, чтобы такой проблемы для наших офицеров не было», – сказал министр.

Напомним, ранее в среду Шойгу побывал с проверкой на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), на котором в настоящее время строятся боевые корабли для ВМФ России и посетил авиастроительное предприятие (КнААЗ), производящее знаменитые истребители Су-35С и Су-57.

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