Бывший украинский футболист рассказал об изменениях в Крыму

Защитник «Урала» Игорь Калинин порассуждал об изменениях в Крыму после воссоединения с Россией.

Родившийся в Крыму Калинин рассказал, что жизнь полуострова изменилась к лучшему.

«Если судить по тому, что видел, то вроде облагородили, дороги сделали, трассу хорошую делают, мост построили. В целом лучше стало. Главное, чтобы войны не было», – передает Sport24 слова Калинина. 24-летний спортсмен добавил, что не разделяет украинцев и россиян, назвав их одним народом.

Калинин в 2014 году отказался от украинского паспорта и получил российское гражданство. В данный момент он находится в аренде в «Урале» до конца сезона.

Напомним, в начале августа Минфин предложил сократить расходы на развитие Крыма.

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