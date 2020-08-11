В Белоруссии нашли пропавших российских журналистов

Пропавшие в Белоруссии российские журналист «Медузы» Максим Солопов и фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» по-прежнему находятся на территории республики, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат сообщил «Интерфаксу», что узнал о местонахождении россиян в российском МИДе.

В свою очередь шеф-редактор Znak.com Мария Плюснина сообщила, что корреспондент издания Никита Телиженко, пропавший в Белоруссии, не был аккредитован для работы в республике.

«Официально – нет, у него было редакционное задание», – уточнила Плюснина.

Глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил ТАСС, что журналистам без аккредитации, задержанным в ходе акций протестов в республике, могут запретить въезд в страну на срок до десяти лет.

Он отметил, что в большинстве возникших ситуаций с представителями российской прессы обходилось пятью годами запрета на въезд.

Также представитель ведомства пояснил, что Питалев будет выслан из республики по решению территориальных органов внутренних дел.

«Решение о высылке журналиста будет приниматься после привлечения его к административной ответственности», – добавил Бегун.

У Пегова есть подозрение на сотрясение мозга, сообщил РИА «Новости» его коллега, специальный корреспондент проекта WarGonzo Алексей Ларкин.

«У него замедленная речь, не очень хорошо произносит слова, есть большая вероятность того, что у него сотрясение мозга от удара дубинкой по голове», – пояснил Ларкин.

Сам корреспондент WarGonzo также находился в это время на улицах Минска.

Питалев вскоре может быть освобожден и выдворен из Белоруссии, пишет «Sputnik Белоруссия» со ссылкой на МВД республики.

«Скорее всего, российский журналист будет осужден и освобожден из-под стражи завтра», – сообщил агентству начальник департамента по гражданству и миграции республики Алесей Бегун.

В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.