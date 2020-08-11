Критике российской вакцины от коронавируса дано объяснение

В Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) входят фармкомпании, которые также разрабатывают препарат от COVID-19, а значит они являются конкурентами организаций, чьи вакцины скоро можно будет зарегистрировать, заявил эксперт Сергей Глаголев.

«Это ассоциация, которая объединяет фармацевтические компании, преимущественно зарубежные. По моей информации, некоторые из них разрабатывают свои вакцины против коронавируса. Я не могу с абсолютной достоверностью определить и идентифицировать интересы. Любое заявление любой организации должно трактоваться в том числе через ее учредителей. Но на другую сторону весов нужно положить приоритет в обеспечении безопасности и защиты от коронавируса в России», – передает канал «360» слова председателя комитета сторон конвенции «Медикрим», вице-председателя ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам, эксперта СИОМС Глаголева.

По его словам, вакцину даже после регистрации будут проверять на нескольких тысячах добровольцев.

«Каждый факт применения вакцины будет отслеживаться в специализированной информационной системе, где регуляторный орган сможет наблюдать ее эпидемическую эффективность. Это значит, выявлять то количество пациентов, которые заболели после вакцинации, насколько она способно предотвратить такое заболевание и ее профиль безопасности», – отметил Глаголев.

Напомним, АОКИ обратилась в Минздрав с предложением отложить госрегистрацию первой разработанной в России вакцины от COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

Заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко в ответ заявила, что претензии фармкомпаний к российской вакцине от коронавирусной инфекции основаны на незнании результатов исследований.

Минздрав заявил об отсутствии необходимости откладывать регистрацию российской вакцины от COVID-19.