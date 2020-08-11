Росздравнадзор ответил на требование отложить госрегистрацию вакцины от коронавируса

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11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

Организационно белорусская оппозиция не готова к противостоянию с силовиками Виктор Толочко/РИА Новости
Вторая ночь «белорусской революции» оказалась значительно более насыщенной и удачной для оппозиции, чем первая, несмотря на то, что Светлана Тихановская устранилась от протестов и даже пропала из поля зрения. Это самый мощный политический вызов, брошенный Александру Лукашенко за всю его карьеру, и его шансы устоять больше не выглядят абсолютными. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
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Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...
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Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Совершенно очевидно, что Лукашенко растерян. Он умудрился поссориться с Россией и не успел помириться с Западом. Отныне Лукашенко не любят ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Его хотят использовать, и Батька это прекрасно осознает. Подробности...
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Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Росздравнадзор ответил на требование отложить госрегистрацию вакцины от коронавируса

    11 августа 2020, 08:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Претензии фармкомпаний к российской вакцине от коронавирусной инфекции основаны на незнании результатов исследований. Так заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко прокомментировала призыв отложить регистрацию вакцины от коронавируса.

    Как пишет РБК, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) обратилась в Минздрав с предложением отложить госрегистрацию первой разработанной в России вакцины от COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

    «Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций не было. Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», – пояснила Косенко.

    По ее словам, на третьей фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается участие нескольких тысяч добровольцев. Подчеркивается, что это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются в условиях пандемии COVID-19.

    Представитель Росздравнадзора подчеркнула, что Россия имеет богатую историю разработки и производства вакцин, поэтому убеждена, что созданная в стране вакцина от коронавирусной инфекции будет соответствовать установленным требованиям.

    Напомним, в субботу в Минздраве оценили слухи о скорой массовой вакцинации от COVID-19.

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