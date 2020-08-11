Минздрав Литвы отправил Тихановскую на самоизоляцию

Прибывшая в Литву Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на прошедших 9 августа выборах президента Белоруссии, должна будет провести 14 дней в самоизоляции, заявили в министерстве здравоохранения страны.

В минздраве заявили, что для Тихановской «обязателен режим самоизоляции», передает ТАСС.

Ранее глава МИД страны Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве. Доверенное лицо политика заявила, что выезд кандидата в президенты «организовали» власти республики.

Сама Тихановская заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки.

Тихановская заявляла, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После выборов в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером возобновились протесты и задержания граждан. В Минске силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства.

Протестующие забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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