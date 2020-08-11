Лавров призвал освободить российских журналистов в Белоруссии

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11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 13:33  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

Организационно белорусская оппозиция не готова к противостоянию с силовиками Виктор Толочко/РИА Новости
Вторая ночь «белорусской революции» оказалась значительно более насыщенной и удачной для оппозиции, чем первая, несмотря на то, что Светлана Тихановская устранилась от протестов и даже пропала из поля зрения. Это самый мощный политический вызов, брошенный Александру Лукашенко за всю его карьеру, и его шансы устоять больше не выглядят абсолютными. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
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Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
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Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
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    Лавров призвал освободить российских журналистов в Белоруссии

    11 августа 2020, 13:12

    Текст: Алина Назарова

    Москва будет добиваться от Минска скорейшего урегулирования ситуации с задержанием в Белоруссии российских журналистов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Необходимо нынешнюю ситуацию решать, исходя, прежде всего, из гуманных соображений. Будем добиваться сегодня в контакте с белорусскими коллегами скорейшего урегулирования всей этой ситуации», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Лавров призвал к скорейшему освобождению российских журналистов в Белоруссии и заявил, что Москва занимается этой ситуацией, передает РИА «Новости».

    «Мы, естественно, занимаемся вопросом, который касается положения с нашими журналистами, нашими гражданами. ... Мы понимаем, что многие из тех, кто был задержан, не имели аккредитации, но одновременно мы знаем, что она была запрошена своевременно с соблюдением всех правил и процедур», – подчеркнул он.

    Министр также сообщил, что обсудит в ходе рабочего завтрака с германским коллегой Хайко Маасом задержание российских журналистов в Белоруссии.

    В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

    К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

    Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.

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