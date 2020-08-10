ЦБ рекомендовал приостановить принудительное выселение должников

ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) на фоне пандемии приостановить процедуры выселения должников и продолжить обслуживать граждан по документам с истекшим сроком до конца 2020 года, говорится в сообщении регулятора.

«Кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание», – передает ТАСС сообщение ЦБ.

Также ЦБ рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжить до конца 2020 года обслуживание клиентов по удостоверяющим личность документам, чей срок истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.

«Кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года», – сообщает ЦБ.

В июне Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет – до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Ранее сообщалось, что к концу 2020 года ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов.