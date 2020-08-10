Попова заявила об отсутствии случаев обнаружения коронавируса в окружающей среде

Случаев обнаружения COVID-19 в окружающей среде, в том числе в водоемах, не зафиксировано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Продолжается мониторинг циркуляции вируса в объектах окружающей среды. (...) На сегодняшний день положительных находок нет. Это подтверждает, что все требования выполняются, и ни живого вируса, ни его остатков в методах ПЦР-исследования мы не выявляем», – передает слова главы ведомства ТАСС.

Она добавила, что на сегодня из объектов окружающей среды взято почти 3 тыс. проб.

При этом Попова призывает власти регионов придерживаться методических рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса.

«Еще раз хочу попросить вас обратить внимание наших коллег в субъектах на необходимость четкого исполнения всех методических рекомендаций, учитывая еще и то, что мы очень тщательно сопровождаем начинающееся открытие концертного сезона, театрального сезона, продолжается спортивный сезон и состязания различных уровней в стране», – обратилась она к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее Попова заявила, что есть четкая тенденция снижения ежедневных темпов прироста случаев коронавируса в России, с мая – в десять раз.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 5 118 новых случаев коронавируса. Накануне, 9 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5 189. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 71.