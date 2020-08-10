Названа дата старта программы кешбэка на туры по России

Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, стартуют в ночь на 21 августа и продлятся неделю, до полуночи 28 августа, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Эта программа стартует уже скоро, в ночь на 21 августа, в 00.00 по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа», – цитирует РИА «Новости» Чернышенко.

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