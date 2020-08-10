Сотрудников ЦИК Белоруссии пришлось эвакуировать из Дома правительства

Сотрудники Центризбиркома Белоруссии, занимавшиеся подсчетом голосов, были эвакуированы из Дома правительства в ночь на понедельник, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

«Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия - по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое – в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты (выборов), мы приняли их только сейчас, буквально накануне брифинга», – заявила Ермошина, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, явка составила 84,23%. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны более 90 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.