Курорты Краснодарского края стали бесплатными для переболевших коронавирусом врачей

Здравницы Краснодарского края присоединились к программе реабилитации врачей, которые переболели коронавирусом. Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе курорта Miracleon, ранее эту инициативу одобрил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае санатории и курорты запускают программы по реабилитации врачей, переболевших COVID-19. Так как заболевание еще до конца не изучено, основной упор сделан на общем укреплении организма и иммунной системы. В программу также включены дыхательные упражнения, физиотерапия и лечебная физическая культура.

С инициативой, которую поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выступил курорт Miracleon. Врачам, переболевшим коронавирусом, выдаются бесплатные путевки на отдых и оздоровление в сети отелей и детском санатории курорта. Всего Miracleon выделил на эти цели 5 млн рублей.

«Уже 1 июля в отели Beton Brut, Fioleto, MoreLeto, Дача Del Sol приехали первые гости, медицинские работники из списка, предоставленного министерством здравоохранения Краснодарского края. Всего в отелях отдохнет и оздоровится 120 медицинских сотрудников. А их 40 детей отдохнут в детском санатории «Жемчужина России», который тоже является частью курорта Miracleon», – сообщили в пресс-службе курорта Miracleon.

В пресс-службе пояснили, что «в это непростое время нельзя оставаться в стороне». «Врачи, медицинский персонал делали и продолжают делать все возможное, чтобы обезопасить нас с вами от коронавирусной инфекции. Каждый день, не жалея себя, они отдают свои силы и здоровье ради нас», – сказал инвестор и владелец курорта Miracleon Валерий Димоев.

По информации оперативного штаба региона, в Краснодарском крае за последние сутки выявили 99 новых случаев коронавирусной инфекции. В числе заболевших есть шестеро несовершеннолетних. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Краснодаре, где за сутки подтвердился 31 случай COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Краснодарском крае на 1 августа составило 8365, из них уже выздоровели 7265, в том числе за последние сутки выписали 134 пациента.

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