Фигуристка Сотскова завершила спортивную карьеру

Российская фигуристка Мария Сотскова завершила спортивную карьеру в возрасте 20 лет. Она назвала решение трудным, отметила, что после Олимпиады был трудный для нее сезон, и рассказала, почему окончательно уходит из спорта.

«Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это не так, и все когда-то заканчивается. Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен. У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим», – написала спортсменка в Instagram.

Сотскова рассказала, что причиной завершения ее карьеры стали несколько причин.

«После Олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал, я боролась, но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры. После тяжелых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению», – добавила она.

Сотскова является серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года она заняла восьмое место, на чемпионате Европы в том же году она стала четвертой. Фигуристка является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко посоветовал своей коллеге Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.