Способный достроить «Северный поток – 2» трубоукладчик вышел из порта в Германии

Трубоукладчик «Фортуна», который может быть задействован в строительстве газопровода «Северный поток – 2», вышел из немецкого порта Мукран, пишут СМИ со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна» во вторник вечером вышла из Мукрана, где находятся трубы для строительства газопровода, передает РИА «Новости».

Судно взяло курс на юго-восток.

Напомним, баржа «Фортуна» прибыла в Мукран в конце мая.

Ранее датское энергетическое агентство выдало оператору проекта «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода.

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