Политолог: Избирательная система выдержала испытание коронавирусом благодаря главе ЦИК Памфиловой

«Элла Александровна продолжает вести диалог даже с теми людьми, что ежедневно ведут эту грязную личную кампанию против нее. Могу себе представить, сколько нужно для этого сил», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя нападки радикальной оппозиции на главу ЦИКа Эллу Памфилову.

«Для большинства граждан очевидно, что всю огромную работу по организации голосования наша избирательная система провела практически безупречно. Эту работу избиркомы начинали в тяжелейших условиях, еще в период распространения коронавируса. Такое испытание система выдержала, и основной вклад в этот успех внесла лично председатель Центризбиркома Элла Памфилова», – убежден член Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Для защиты здоровья и избирателей, и членов избиркомов, и наблюдателей были приняты исчерпывающие меры. Они, кстати, на порядок превосходили меры, на которые пошли в других странах при организации аналогичных голосований на фоне пандемии», - отметил собеседник.

«В частности, полмиллиона наблюдателей благодаря усилиям лично Памфиловой получили средства защиты и смогли выполнять свою работу во время всех долгих дней голосования. От лица всех этих людей – спасибо этому человеку, который помог нам следить за голосованием», - добавил Григорьев, который, напомним, руководил координационным советом Общественной палаты по контролю за голосованием 25 июня – 1 июля.

В самих нападках на председателя Центризбиркома Григорьев не видит ничего нового, – это обычная тактика радикальной оппозиции, но сама форма этой травли вызывает у него «острое чувство глубокой несправедливости». «Элла Памфилова больше всех своих предшественников сделала для того, чтобы ЦИК действовал в условиях открытости, она общалась с любыми людьми, любыми организациями наблюдательского сообщества», - напомнил политолог.

«Я лично следил на заседаниях и в другие моменты за тем, как день за днем Элла Александровна продолжает уважительно общаться даже с теми людьми, которые инициируют и ежедневно ведут эту грязную кампанию – кампанию обвинений против нее лично. Могу только себе представить, сколько нужно сил, чтобы, зная о действиях этих людей, тем не менее, не отказываться от диалога, оставаться открытой к ним», - заключил эксперт.

Ранее блогер Алексей Навальный, комментируя итоги голосования по поправкам в Конституцию, сфокусировал свою критику на личности председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Напомним, в ходе общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. По итогам голосования президент Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

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