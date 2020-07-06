Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 56 копеек – до 70,81 рубля, курс евро снизился на 31 копейку, составив 79,98 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 43,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».