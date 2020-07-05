Стоматологи поделились, как определять серьезные болезни по языку

Австралийские стоматологи рассказали, как определить наличие серьезных заболеваний по языку. О болезнях может свидетельствовать белый налет, который не проходит более двух недель, сообщило издание Daily Mail.

По словам врачей, этот симптом наблюдается при поражении грибком или лейкоплакии.

Когда язык пациента краснеет, и рецепторы на нем становятся ярче, это может говорить об аллергической реакции или дефиците фолиевой кислоты в организме. При воспалении горла и красноте языка стоит обратиться к ЛОРу, так как такие симптомы появляются при фарингите или скарлатине.

Стоматологи добавили, что бугорки на языке также могут быть признаком болезни. Они могут указывать на наличие герпеса или появиться после употребления острой пищи.