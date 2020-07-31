Американцы оценили курс Трампа по отношению к России

Большая часть жителей США не одобряют политику главы Белого дома Дональда Трампа в отношении России, об этом свидетельствуют опросы телекомпании ABC и исследовательской службы Ipsos.

Опрос установил, что 63% жителей США не одобряют политику Трампа, которую он проводит в отношении Москвы, при этом 36% придерживаются противоположной точки зрения, передает ТАСС.

Также 66% респондентов заявили, что не одобряют политику главы американского государства в решении проблемы коронавируса, 34% высказали противоположное мнение.

36% опрошенных заявили, что одобряют решения Трампа после акций протеста и погромов, у 64% действия американского лидера по этому вопросу вызвали разочарование.

При этом 80% участвовавших в голосовании республиканцев – однопартийцев Трампа – поддерживают курс в отношении России, 74% – в отношении пандемии коронавируса, 78% – по вопросу о протестах.

В опросе участвовали 730 человек, он проходил с 29 по 30 июля, погрешность составляет не более 4%.

Ранее другой соцопрос показал, что почти 80% американцев считают виновным в распространении коронавируса в мире Китай.