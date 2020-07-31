Тарасова объяснила решение Косторной уйти от Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, поскольку желает успешно выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, предположила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

«Для меня это, конечно, неожиданность, потому что сезон уже начался. Но каждая из выдающихся спортсменок Этери хочет получить от нее как можно больше внимания, потому что речь уже идет об Олимпийских играх, и сейчас последний месяц, когда можно грамотно перейти к другому тренеру – в олимпийский сезон никто никуда не переходит», – пояснила Тарасова ТАСС.

По ее словам, переход Косторной не означает, что Тутберидзе плохо работает.

«Она – лучший тренер мира, она работает по своей системе и имеет право ничего не менять. Это обычное дело, так же было и во времена Плющенко с [Алексеем] Ягудиным. Было много примеров, когда фигуристы переходили к другому тренеру из- за индивидуальной работы и внимания», – сказала тренер.

В пятницу чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Ранее Косторная заявляла, что Тутберидзе – «такой же человек, словно мама», а не «железная леди».

В начале июля Тутберидзе была признана победительницей в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.