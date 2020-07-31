Московская биржа открылась снижением Московская биржа открылась ростом 31 июля 2020, 10:18 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в пятницу повышался на 0,7% – до уровня 2902 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,2% – до 1247 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

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