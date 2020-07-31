ФСБ задержала участников экстремистской ячейки в Волгоградской области

ФСБ задержала в Волгоградской области организатора и пятерых участников ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат*», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД и Росгвардией пресечена в Волгоградской области деятельность ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат*», – передает ТАСС сообщщение ФСБ. В отношении организатора и пяти ее участников возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

В ФСБ сообщили, что у экстремистов по местам проживания изъято значительное количество литературы, включенной Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов. Также обнаружены и другие документальные материалы, подтверждающие их причастность к организации «Таблиги Джамаат». Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, в среду сотрудники ФСБ задержали выходцев одной из среднеазиатских республик, готовивших убийства военнослужащих и правоохранителей и собиравшихся после этого выехать на территорию ближневосточного региона.