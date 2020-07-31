Число пострадавших на трассе «Таврида» выросло до десяти человек

Взгляд
31 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов Светлана Латынина/ТАСС
Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.  Подробности...
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Как можно найти следы жизни на Марсе

Этот аппарат будет искать следы жизни на Марсе NASA Jet Propulsion Laboratory/Youtube
Очередную амбициозную экспедицию отправило к Марсу американское космическое агентство НАСА – Красную планету будут исследовать специальный марсоход и даже вертолет. Почему ученые уверены, что на Марсе можно найти следы жизни, какими именно могут быть эти следы и какое значение это может иметь для науки? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США воспринимают Россию как запасной аэродром

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Быть врагом Соединенных Штатов очень накладно и совсем не почетно. Врага со всех сторон обкладывают санкциями, против врага проводятся масштабные информационные операции. Наконец, с врагом Соединенных Штатов боятся сотрудничать другие страны. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
  • Белоруссии

  • Западу

  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

  • Категорически нет
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    Число пострадавших на трассе «Таврида» выросло до десяти человек

    31 июля 2020, 09:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до десяти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

    «По последним данным, в автобусе было 18 человек, десять пострадали, восемь погибли. Пострадавшие доставлены в больницы», – сообщил источник ТАСС.

    Напомним, ранее в пятницу в региональном МЧС сообщали, что в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма погибли восемь человек, пострадали четверо.

    В пресс-службе МВД по республике назвали вероятную причину крупного ДТП.


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