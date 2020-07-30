На Украине испытали дымовую шашку

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30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 14:36  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

КГБ Белоруссии изъял у задержанных россиян паспорта, презервативы и суданские фунты Kotsnews/Instagram
В среду КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян. Все они якобы сотрудники ЧВК, прибывшие в Минск для дестабилизации обстановки. Половина из них принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно – есть риск их выдачи Киеву. Подробности...
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Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press
Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России? Подробности...
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Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

Президент Соединенных Штатов играет в военные игры с Европой CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты начали передислокацию войск из Германии. Но отправляют их не на границу с Россией, от которой Америка вроде как подряжалась «защищать Европу». Часть войск отправляется в Соединенные Штаты, а другая переводится на базы в Бельгии и Италии. Зачем Трампу эти загадочные маневры, которые его оппоненты уже называют «пощечиной другу и союзнику»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
  • Белоруссии

  • Западу

  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

  • Категорически нет
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    На Украине испытали дымовую шашку

    30 июля 2020, 14:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Во Львовcкой области прошли госиспытания дымовой шашки УДШ-У, которую разработало предприятие НПЧП «Спарринг-Вист Центр».

    По результатам испытаний были подтверждены «заявленные разработчиком характеристики отечественного пиротехнического средства», членами государственной комиссии был подписан соответствующий акт, передает Defense Express.

      

    Отмечается, что испытаниям «предшествовала кропотливая работа специалистов НПЧП «Спарринг-Вист Центр», которая длилась несколько лет». В частности, разработана» современная система дистанционного управления дымопуском»: это система, состоящая из «современного военного компьютера, цифровой метеостанции и локальных пультов управления», которая способна одновременно управлять запуском почти 2 тыс. УДШ.

    Подчеркивается, что такие дымовые шашки «крайне необходимы» ВСУ, так как они «являются чрезвычайно эффективными средствами маскировки», а старые запасы советских УДШ «на складах практически закончились».

    Ранее Киев впервые провел летные испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью. Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что ракета «может дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина готовит для нападения на Россию собранную на коленке ракету.


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