Для нападения на Россию Украина готовит собранную на коленке ракету

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22 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 20:47  |  vz.ru
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Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
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Почему генерал Де Голль стал другом России

Де Голль создал новых французов и новую страну на месте спасенной им старойФото: PA/Reuters
Ровно 80 лет назад Франция подписала позорную капитуляцию перед нацистской Германией. К счастью для нее, нашелся человек, усилиями которого Париж не превратился в захудалую провинцию. Наследники Шарля де Голля не выучили его уроков, но у России нет претензий к генералу – он был великим человеком, политическим гением и другом нашей страны. Подробности...
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Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России

Главный храм Вооруженных сил стал одним из наиболее запоминающихся религиозных сооружений страныФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владимир Путин лично посетил главный храм Вооруженных сил – сооружение, которое еще на этапе строительства вызвало бурные споры. В оформлении стен храма планировалось изображение значимых исторических событий, в том числе портретов Иосифа Сталина и первых лиц государства. При этом в самом облике церкви критики усмотрели излишний милитаризм. Что думают о храме представители Церкви и армии – и насколько его облик действительно соответствует всем православным канонам? Подробности...
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Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

Саудовские бурильные установки вскоре будут вынуждены простаивать или вовсе закрыватьсяФото: Global Look Press
Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

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Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Известность не наделяет дополнительными правами

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

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              Для нападения на Россию Украина готовит собранную на коленке ракету

              Украина хвастается ракетами комплекса «Нептун» – но вряд ли это оружие может представлять для России реальную угрозу   22 июня 2020, 19:30
              Фото: president.gov.ua/wikipedia.org
              Текст: Михаил Большаков

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              Украинские эксперты пророчат появление у Киева возможности «вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях». А все из-за разработки новой крылатой ракеты «Нептун», которую предлагается применять против России. О какой ракете идет речь и может ли она действительно представлять угрозу для нашей страны?

              Украинская Р-360 «Нептун» является переработкой советской крылатой ракеты Х-35, которая разрабатывалась специалистами опытно-конструкторского бюро завода № 455 «Стрела» в подмосковном Королеве. Испытания новой ракеты стартовали в 1983 году и включали активную кооперацию различных предприятий. В частности, в УССР, на запорожском заводе «Мотор-Сич», производилось «сердце» Х-35, короткоресурсный двухконтурный турбореактивный двигатель Р95-300.

              В советское время завершить испытания сложной и инновационной Х-35 так и не удалось. В силу этого значительные куски документации и технологического процесса «зависли» по различным КБ и заводам, многие из которых оказались на территории независимой Украины. Там же осталось и производство двигателя Р95-300 – что дало Киеву надежду на возможность выпуска собственной ракеты целиком.

              Собственными силами

              Однако развертывание производства собственной Х-35 столкнулось на Украине с целым рядом трудностей. Ведь головной разработчик советского изделия остался в Подмосковье, а Украине пришлось собирать свой клон Х-35 буквально «из спичек и желудей», часто весьма творчески и спорно дорисовывая недостающие части. Долгие годы работа по «доработке напильником» Х-35 во что-то путное шла достаточно вяло. 

              Ситуация поменялась в 2014 году, когда создание своей крылатой ракеты показалось Украине «адекватным ответом» для противодействия «российской агрессии». В итоге инженеров «Мотор-Сичи», «Прогресса» и киевского КБ «Луч» заставили в очередной раз достать с пыльных полок советские чертежи и схемы.

              Уже в сентябре 2015 года противокорабельная ракета, получившая название «Нептун», была представлена на выставке «Оружие и оборона» в Киеве. Чтобы формально не вступать в противоречие с требованиями Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), ее дальность была заявлена всего лишь в 280 км. Изготовителем «Нептуна» были объявлены киевское КБ «Луч», ракетный завод «Визар» в поселке Вишневое под Киевом, а маршевый турбореактивный двигатель для ракеты обязалась поставлять все та же запорожская «Мотор-Сич». Стартовый твердотопливный ускоритель, не мудрствуя лукаво, взяли от советской зенитной ракеты комплекса С-125 и поручили его производство Павлоградскому химическому заводу.

              Через три года, в январе 2018-го, на украинском ракетном полигоне в Одесской области прошло первое испытание «Нептуна», объявленное успешным.

              Однако впервые о поражении морской цели украинскими крылатыми ракетами (причем на расстоянии всего в 100 км) было объявлено только в августе того же года. «Паспортной» же дальности в 280 км ракета достигла в декабре 2018 года.

              Логичным образом следующим этапом работы над «Нептуном» представлялось бы создание противокорабельного комплекса, способного реально противостоять некоему условному противнику (под которым в Киеве подразумевался Черноморский флот России). Но с этим, как часто бывает на Украине, опять-таки вышла поделка «из спичек и желудей».

              Один раз мы, конечно, выстрелим...

              Скажем сразу: любой современный противокорабельный комплекс имеет военный смысл только в сочетании со всеми другими системами вооружений и при достаточно массированном применении. Его задача состоит в создании для противника ситуации неприемлемого и гарантированного размена крупного надводного военного корабля на дешевую крылатую ракету.

              Учитывая же оборонительные возможности современного флотского оперативного соединения, таких крылатых ракет должно быть достаточно много, чтобы «перегрузить» возможности кораблей боевого ордера по перехвату. Пуск одной–двух крылатых ракет ничего не решает – они будут гарантированно сбиты еще на подлете к боевому ордеру, далеко в море. Да и базы Черноморского флота – это такой «твердый орешек», для раскалывания которого потребуется отнюдь не десяток крылатых ракет.

              Нельзя сказать, что украинские военные не понимают таких прописных истин, только вот методы реализации необходимого действительно навевают мысли о детских поделках из желудей и спичек. Например, в качестве морской боевой платформы для «Нептуна» Украиной были выбраны ракетные катера проекта типа «Лань», на каждый из которых решили поставить по восемь «Нептунов». В военной программе Украины 2015 года значились в постройке в 2018–2020 годах целых три катера этого проекта. Одновременный запуск сразу 24 крылатых ракет уже может что-то поразить.

              Проблемой же стало то, что сами по себе катера проекта «Лань» были пресловутыми «желудями», в которые восемь «спичек» из ракет «Нептун» просто не лезли! Водоизмещение «Ланей» составляло лишь 445 тонн. Это более чем вдвое меньше водоизмещения российских ракетных катеров проекта 21 631 «Буян-М» и проекта 22 800 «Каракурт», на каждом из которых буквально впритык стоят восемь противокорабельных «Ониксов» или «Калибров», очень похожих по габаритам на «Нептуны». Причем на российских малых ракетных кораблях ракеты упакованы в компактную вертикальную пусковую установку ЗС14, а для «Ланей» на Украине хотели переоборудовать в морской вариант пусковые контейнеры от зенитных ракет С-300, которые выпускал завод «Визар».

              Итог таких авантюрных задумок закономерен: по состоянию на 2020 год ни одного катера «Лань» не только не значится в составе ВМС Украины, но даже не заложено на украинских верфях. Поэтому никакой «волчьей стаи», способной якобы незаметно подобраться к базам российского Черноморского флота, у Украины просто нет – «желуди» просто не удалось совместить со «спичками».

              В распоряжении Украины сегодня остается один-единственный вариант использования «Нептуна» – стрелять по Севастополю или Новороссийску с северного берега Азовского или Черного морей.

              И такие предложения некоторыми украинскими экспертами уже выдвигаются. В Киеве утверждается даже, что «появление на вооружении комплексов «Нептун» позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях».

              В принципе, для целей этой «более агрессивной политики» Киев тоже создал похожий концепт «из желудей и спичек», назвав его «наземный пусковой комплекс РК-360МЦ «Нептун». Один дивизион ракетного комплекса РК-360МЦ в идеале тоже способен обеспечить залп из 24 ракет (в его состав входят шесть пусковых установок, каждая из которых несет по четыре крылатых ракеты).

              Но если взять за базу сравнения похожий российский противокорабельный комплекс «Бал», то мы сразу увидим отличие. В составе «Бала» те же 24 ракеты запускают только три пусковые установки, что делает комплекс значительно менее уязвимым – и более оперативным. Такое же отличие есть и по заряжающим машинам: у «Бала» их три, а у украинского комплекса РК-360МЦ – шесть. В общем, не заметить походный ордер «Нептуна» в каких-нибудь херсонских степях просто нереально – только сам дивизион состоит из 20 различных машин!

              Скорее всего, украинские генералы хотели бы более компактного размещения ракет, но тут снова-таки подвела «номенклатура желудей». В качестве пусковой установки в составе комплекса используется автомобиль КрАЗ-7634НЕ (8 × 8) производства Кременчугского автозавода, на который восемь «Нептунов» просто «не лезут». Кроме того, злую шутку с «Нептуном» сыграло увеличение его размеров по сравнению с оригинальной Х-35, что также уменьшило число ракет на одном пусковом шасси. Такие же проблемы и у заряжающих и транспортных машин – это все обычные КрАЗы, просто в военном варианте.

              Ну и, наконец, надо сказать пару слов о самих заводах, которые должны массово делать комплектующие «Нептунов».

              Большая часть из этих предприятий не живет – скорее выживает. Например, Павлоградский химический завод, который должен был производить твердотопливные стартовые ускорители «Нептунов», постоянно живет «от зарплаты до зарплаты», весной 2020 года отправив по домам очередных 700 рабочих. Не лучше дела и у производителя главного турбореактивного двигателя «Нептуна», запорожского завода «Мотор-Сич», в судьбе которого до сих пор существует две опции – либо заблокированная пока что продажа инвесторам из КНР (у Пекина есть интерес получить остатки документации и специалистов), либо же медленное умирание на просторах Незалежной.

              В общем, резюмируя: один раз они, конечно, выстрелят. И, возможно, даже куда-то попадут. Но никакого влияния на ход дальнейших военных действий такое разовое применение «Нептунов» не окажет. Так как теперь войну уже нельзя выиграть успешным «Перл-Харбором», которого может и не быть по итогам применения слепленного «из желудей и спичек» комплекса.


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