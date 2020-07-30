ВМС Германии проконтролируют соблюдение оружейного эмбарго у берегов Ливии Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии 30 июля 2020, 06:34 Текст: Антон Никитин

Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко в эфире египетского телеканала TEN. «У России таких планов нет. Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось», – приводит слова посла РИА «Новости». Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью Bloomberg заявил о необходимости «помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре». Напомним также, 16 июля в Кремле опровергли сообщения об участии российских военных в каких-либо процессах в Ливии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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