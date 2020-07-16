В Кремле отреагировали на сообщения о российских военных в Ливии

Российские военные не принимают участие в операции в Ливии, Кремлю неизвестно об организационных группах россиян в этой стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, располагает ли Кремль информацией на этот счет, и добавил, что «российские военные никоим образом не принимают участие в Ливии, ни в каких процессах», передает РИА «Новости».

«Нам неизвестно о каких-то организованных российских гражданах, которые могут принимать там участие», – подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что африканское командование ВС США обвинило ЧВК «Вагнер» во ввозе мин в Ливию в обход эмбарго ООН.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда возникли слухи об участии «вагнеровцев» в ливийской войне.