Мужчина выстрелил в залезшего на его машину ребенка

В Забайкалье девятилетнего мальчика ранили в грудь из пневматической винтовки, подозреваемый 59-летний мужчина задержан, сообщает региональное следственное управление СК.

«По данным следствия, 27 июля в поселке Приаргунск подозреваемый выстрелил из пневматической винтовки в девятилетнего мальчика, в результате чего ребенок госпитализирован с проникающим пулевым ранением грудной клетки. Мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего соседу. Хозяин машины сделал ребенку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемый задержан, у него изъяли винтовку Hatsan. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

«Опрошен пострадавший мальчик, его родители, другие свидетели и очевидцы. Допрошен подозреваемый. Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – отмечает СК.

В 2019 году в Москве мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома по подросткам, двое получили ранения. Пуля задела одного из пострадавших по касательной возле виска, второй получил ранение колена.