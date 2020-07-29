Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась снижением 29 июля 2020, 10:25 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в среду снижается на 0,1% – до уровня 2893 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 0,3% – до 1261 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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