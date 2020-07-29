Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 13 копеек – до 72,46 рубля, курс евро вырос на 5 копеек – до 85,13 рубля, обновляя максимумы с 22 апреля.

Стоимость нефти утром выросла до 43,80 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».