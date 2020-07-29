Российское консульство во вьетнамском курорте Дананг закрылось для посетителей из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.

«В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции в Дананге и введения местными властями жестких карантинных мероприятий, а также невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 29 июля 2020 года ограничивается доступ посетителей в Генеральное консульство Российской Федерации в Дананге», – сообщило консульство на странице в Facebook.

Это означает, что с 29 июля генеральное консульство ведет прием только по экстренным, исключительным случаям. Оказание любых других консульских услуг (вопросы гражданства, нотариата, ЗАГС, истребования документов, пенсионного обеспечения) приостановлено до особого уведомления. Все ранее оформленные записи на прием аннулируются.

Ранее сообщалось, что во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, вызванной новым типом коронавируса, который опаснее и агрессивнее ранее известных. В Роспотребнадзоре оценили опасность нового вида коронавируса.