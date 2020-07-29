Роспотребнадзор подготовил рекомендации, как не заразиться энтеровирусной инфекцией.

Энтеровирусная инфекция – повсеместно распространенное инфекционное заболевание, которое вызывается вирусами Enterovirus. Передается в основном водным и контактно-бытовым путями, передает РИА «Новости».

Обычно заболевание начинается с острой фазы: температура тела поднимается до 39-40 градусов, появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда – боли в животе и спине.

«Роспотребнадзор напоминает о необходимых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы избежать заражения: мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника у ребенка, тщательно мыть фрукты и овощи, пить воду только гарантированного качества ... защищать пищу от мух и других насекомых», – говорится в сообщении.

Кроме того, следует избегать контактов с людьми, у которых есть признаки инфекционных заболеваний и сыпь, необходимо купаться только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, где проводится обеззараживание и контроль качества воды, отметили в пресс-службе.

Риски заболевания увеличиваются, если трогать грязными руками лицо, пить сырую воду или из питьевых фонтанчиков, покупать продукты у уличных торговцев, есть в местах с низким уровнем соблюдения санитарной культуры, подчеркнули в ведомстве.

«Роспотребнадзор рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов инфекционных заболеваний», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, во вторник морскую воду и аквапарки Крыма проверили на коронавирус.