Специалисты Роспотребнадзора начали делать анализ воды, взятой из моря, а также бассейнов и аквапарков, чтобы проверить ее на наличие возбудителя коронавируса, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

«С июля месяца мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, воде аквапарков, бассейнов и так далее. На сегодняшний день положительных находок в этой части нет», – передает ТАСС ее слова.

Пеньковская отметила, что нет и «взрывного всплеска» заболеваемости в Крыму и Севастополе, несмотря на большое количество туристов.

«Хочу обратить внимание, что масочный режим должен соблюдаться в общественных местах, надо помнить о социальной дистанции, о вещах, о которых мы говорим с марта», – добавила она.

Ранее пресс-служба Роспортебнадзора сообщала, что эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции на российских курортах Черноморско-Азовского побережья стабильная, вспышек заболевания не фиксируется. Так, соблюдение масочного режима контролируется органами местного самоуправления, все курортные организации работают в штатном режиме.

Кроме того, представители Роспотребнадзора провели инспекцию в Абхазии, по итогам которой признали эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.