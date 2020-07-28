Большая часть анализов на коронавирус в США бесполезны, поскольку результаты по ним выдаются слишком долго, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Интервал между забором анализа и выдачей результатов превышает 48 часов – по мнению Гейтса, это безумие. Соответствующее заявление основатель Microsoft сделал в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.

«Такой тест является полной потерей (времени и средств). Большая часть данных о том, как много мы тестируем, является пустой тратой», – сказал он.

По данным канала, из-за сильной нагрузки на лаборатории в США сообщают о результатах на коронавирус через несколько дней, неделю и более продолжительный срок.

«Никто не должен платить даже один доллар за тест, результатов которого приходится дожидаться более трех или семи дней», – сказал Гейтс. По его мнению, при таких задержках люди узнают об инфицировании поздно и не принимают должных мер безопасности, распространяя вирус.

Ранее Гейтс ответил сторонникам различных конспирологических теорий о появлении коронавирусной инфекции и «чипизации» людей при помощи вакцины от COVID-19.