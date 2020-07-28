Россиянам разъяснили порядок въезда в Турцию, Британию и Танзанию

Ассоциация туроператоров России опубликовала новые правила въезда граждан в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Так, согласно новым правилам, прибывающим в Турцию туристам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус. Однако во время полета пассажиров попросят заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране и данные о состоянии здоровья.

В аэропорту до прохождения паспортного контроля у каждого путешественника будут измерять температуру. При наличии подозрительных симптомов туристу могут предложить сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. В случае положительного результата пассажира отправят в госпиталь для обследования и лечения.

Для въезда в Танзанию справка с отрицательным тестом на COVID-19 также не требуется. Виза сроком на 90 дней оформляется либо в аэропорту прилета за 50 евро, либо за один день в Москве за 60 евро. На борту самолета пассажиры также должны будут заполнить анкету, указав данные своих документов, туристической компании и наличие или отсутствие характерных для коронавируса симптомов. По прибытии у всех туристов измерят температуру, а в случае обнаружения симптомов предложат сдать экспресс-тест.

Между тем при посещении Великобритании россиянам придется пройти 14-дневную изоляцию. Кроме того, туристам будет необходимо заполнить специальную онлайн-форму и указать паспортные данные, цель и детали поездки, а также адрес, где будет проходить самоизоляция.

Сразу после прохождения таможенных процедур и термометрии пассажир должен немедленно отправиться к месту самоизоляции. За первичное нарушение требования предусмотрен штраф в размере 100 фунтов стерлингов и выше. При повторном нарушении сумма штрафа возрастет, а на туриста могут наложить запрет для последующего въезда в страну.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Также в списке желанных для россиян направлений российские путешественники называют ОАЭ, Грецию, Кипр, Таиланд, Доминикану.