Заболевшая коронавирусом медсестра обнаружила странный симптом

Медсестра Эмили Моррис из Королевского госпиталя в Мельбурне, Австралия, заразилась коронавирусом, обнаружив перед этим странный симптом.

Моррис работает в отделении неотложной помощи и контактирует непосредственно с заболевшими коронавирусом пациентами, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Некоторое время назад она обнаружила у себя болезненное ощущение в конечностях. Медсестра очень много времени проводит на ногах и привыкла к усталости, однако в этот раз симптомы были другими.

Ее отстранили от работы и взяли тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Сама Моррис заявила, что пока чувствует себя не очень хорошо, но госпитализация ей не требуется.

Ранее испанские ученые обнаружили новый симптом коронавирусной инфекции – энантему в ротовой полости.

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