Армения сообщила о гибели контрактника на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении объявило, что в ночь на 27 июля на границе с Азербайджаном на боевой позиции был убит военнослужащий-контрактник Ашот Микаелян.

Причиной его смерти ведомство назвало снайперский огонь противника передает «Интерфакс».

Ранее в понедельник в Минобороны Азербайджана сообщили, что за минувшие сутки «подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 45 раз».

Напомним, 22 июля пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что опорный пункт на границе подвергся нападению азербайджанских военных.