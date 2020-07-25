В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли девять пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония, передает РИА «Новости».

Всего в Москве скончались 4398 вирус-положительных пациентов.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Напомним, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается, «формируется популяционный иммунитет».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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