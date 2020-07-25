Митрополит Иларион пожаловался, что не может посетить могилу деда на Украине

Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что не может посетить могилу деда из-за запрета въезда на Украину.

«Многие люди оказываются в ситуации, когда не могут посетить могилы своих близких. Вот, например, мой дедушка, который погиб во время Великой Отечественной войны, похоронен на Украине. Но я не могу туда приехать, потому что (экс-президент) господин Порошенко возбранил мне въезд на Украину, и этот запрет сохраняется до сих пор», – сказал Иларион в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Запрет на въезд на территорию Украины для митрополита был введен в мае 2014 года. Его задержали 9 мая при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Днепропетровска, после чего его уведомили об отказе в разрешении на пересечение границы страны.

В июле суд в Киеве отменил решение СБУ о запрете на въезд на Украину российскому музыканту Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей. Запрет на въезд действовал с 2018 года.