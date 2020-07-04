Элджею разрешили въезд на Украину

Суд в Киеве отменил решение СБУ о запрете на въезд на Украину российскому музыканту Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, об этом сообщается в реестре судебных решений.

«Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на три года. Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на три года», – цитирует РИА «Новости» документ.

Руководитель адвокатской компании, защищавшей интересы рэпера в суде, Евгений Пронин, пояснил, что это решение не связано с политикой.

«Постановление СБУ о запрете въезда на территорию Украины российскому рэперу Элджею признано противоправным и было отменено Окружным административным судом города Киева. Сегодня получил на руки решение. Поспешу предупредить, отмена произошла не в связи с изменением политического климата в стране, а в связи с тем, что Элджей не нарушал законодательство Украины», – сообщил Пронин в соцсетях.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила Элджею въезд в страну на три года.