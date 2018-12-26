Рэперу Элджею запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк) въезд на территорию страны на три года, сообщили украинские СМИ со ссылкой на депутата украинского парламента Владимира Парасюка.

Решение о запрете на въезд Узенюку на Украину принято еще 27 ноября 2018 года «в интересах обеспечения безопасности государства», передает ТАСС.

При этом Элджей успел дать концерт в Киеве 25 ноября.

Отметим, что этот рэпер попал и под волну отмены концертов в России – в частности, 27 ноября также стало известно о срыве его выступления Элджея в Якутске.