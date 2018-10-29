Концерт рэпера Элджея отменен в Якутске

В Якутске отменен концерт рэпера Алексея Узенюка (Элджей), запланированный на 28 ноября.

Концерт должен был состояться в рамках тура Notorious Tour (Episode 2), передает РИА «Новости».

О том, что концерт отменен, сообщает сайт билетного оператора. При этом причина отмены концерта не называется.

Напомним, это не первая отмена концерта Элджея.

На прошлой неделе депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить деятельность рэпера.

Кроме того, широкое освещение получила ситуация вокруг отмены концерта и ареста рэпера Хаски.