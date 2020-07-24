Создатель Apple подал иск на YouTube

Один из создателей Apple Стив Возняк и еще 17 человек подали иск в Верховный калифорнийский суд на Google и против ее платформы YouTube из-за выложенных на сервисе видеозаписей, в которых имя Возняка использовалось в мошеннической схеме.

«В YouTube выкладывается постоянный поток мошеннических видеороликов и рекламных акций, в которых ложно используются изображения и видеозаписи истца Стива Возняка и других известных предпринимателей в сфере технологий, и которые обманывают пользователей YouTube на миллионы долларов», – передает РИА «Новости» текст иска.

Согласно заявлению истцов, в видеороликах на сервисе мошенники рассказывали о якобы раздаче биткоинов от сооснователя Apple. В видеозаписях утверждали, что после отправки пользователем определеннго количества биткоинов на некий адрес, Возняк вернет их им в двойном размере. В качестве доказательства в иск приложили скриншоты с платформы YouTube с соответствующими видеороликами. При этом отмечается, что мошенники также используют эту схему и с именами других известных бизнесменов, таких как Илон Маск, Билл Гейтс и Роберт Кийосаки.

Истцы утверждают, что YouTube знает об этих мошенничествах, но не предпринимает меры, чтобы убрать эти видео.

«Несмотря на неоднократные заявления истцов и многих других пользователей о том, чтобы YouTube принял своевременные меры, чтобы положить конец этому дешевому мошенничеству с биткоинами, YouTube неоднократно опаздывал с действиями или отказывался это делать», – говорится в иске.

«В результате вопиющего бездействия ответчиков истец Возняк понес и продолжает нести непоправимый вред своей репутации, а пользователи YouTube, включая истцов, были обмануты на миллионы долларов. Помимо прочего, истцы добиваются распоряжения, требующего, чтобы YouTube окончательно прекратил свою возмутительную практику размещения, продвижения и получения прибыли от этих преступно-мошеннических видео и рекламных акций», – отмечается в иске.

В нем также сказано о том, что на прошлой неделе в результате хакерской атаки в Twitter подобные видеоролики также были размещены на этом сервисе, однако Twitter немедленно принял меры, чтобы заблокировать эти аккаунты и защитить пользователей от мошенников.

В январе 2018 Возняк рассказал на бизнес-форуме в Стокгольме, что продал все биткоины.