В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока – 2»

Ужесточение американских санкций против «Северного потока – 2» нарушает международное право, заявил бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт, которого могут затронуть ограничительные меры.

«Мы еще не получили официальную ноту, но нужно принимать это всерьез, так как это продолжение уже имеющихся санкций <...> Европа – суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», – передает RT Deutsch слова Крахта.

Бургомистр добавил, что проекты наподобие «Северного потока – 2» играют важную роль в развитии маленького портового города: создаются новые рабочие места, появляется возможность рекламировать свой диапазон производительности на международном уровне.

«Я не думаю, что нас нужно защищать от России. У региона Мекленбург – Передняя Померания с давних времен были хорошие экономические отношения с Россией <...> На мой взгляд, очень важно даже в эти трудные времена разговаривать друг с другом, а не угрожать», – добавил он.

Минувшей ночью Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Напомним, Палата представителей одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против магистральных газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается в США с 1 октября.

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