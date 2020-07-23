Ярчайшая за последние семь лет комета максимально приблизилась к Земле

В четверг самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) приблизится к Земле на минимальное расстояние.

В Московском планетарии сообщили, что 23 июля недавно открытая комета подойдет к нашей планете на 103,52 млн километров, передает РИА «Новости».

Блеск кометы уже начал слабеть, и она видна не так хорошо, как была в середине июля. В данный момент ее можно разглядеть на небе вечером и в первую половину ночи. Она должна находиться где-то между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.

В то же время относительная близость NEOWISE к Земле может облегчить наблюдения. Кроме того, ночи стали темнее, чем в период максимальной яркости кометы.

В середине июля увидеть комету можно было с помощью любого оптического прибора. В небольшие бинокли можно рассмотреть звездообразное псевдоядро, а при помощи средних и больших телескопов можно рассмотреть структуру хвоста кометы.

C/2020 F3 (NEOWISE) – это комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. Ранее ее с борта МКС сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер. По словам космонавта, это самая яркая за последние семь лет комета.