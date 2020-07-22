Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая за «кибератаки»

Постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза (ЕС) согласовали введение ограничительных мер в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Источник сообщил, что послы «согласовали санкции против служб разведки России, Китая и КНДР, а также российских и китайских граждан, причастных к кибератакам», передает ТАСС.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что обвинения в адрес России и Китая в кибератаках политически мотивированы и используются для манипулирования общественным мнением.