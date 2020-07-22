Студенты-добровольцы начали помогать ликвидировать последствия наводнения в Свердловской области

В городе Нижние Серги в Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков и подтопления домов, помощь в ликвидации последствий оказывают добровольцы из всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (ВСКС).

В городе за 20 июля выпало 120% месячной нормы осадков – реки вышли из берегов, затопило улицы, пострадали жилые дома. Потоком паводковых вод были также повреждены опоры линий электропередач, разрушены мосты.

Студенты-спасатели ВСКС не смогли остаться в стороне и отправились в пострадавший от стихии город, чтобы помочь людям справиться с последствиями паводка, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Добровольцы ВСКС проводят разведку местности, выполняют работы по расчистке завалов для пропуска воды, просушке и откачке воды из затопленных домов, обустройству временных переправ. Отдельное внимание уделяется оказанию адресной помощи людям, пострадавшим от стихии.

«В Свердловской области сложилась непростая паводковая ситуация. Мы понимаем, что это серьёзная и стрессовая ситуация для жителей города. Поэтому команда добровольцев ВСКС оперативно отреагировала и сейчас совместно с МЧС России делает все возможное, чтобы помочь. В ближайшее время вновь ожидаются дожди, и никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация. Мы будем оставаться здесь до тех пор, пока будет такая необходимость. Добровольцы прошли необходимую подготовку по программам Ресурсного центра в Свердловской области», – поделился руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Все действия добровольцы осуществляют во взаимодействии с ГУ МЧС России по Свердловской области. Безопасность добровольцев – превыше всего: команда ВСКС экипирована, оснащена необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что ранее в июне 2020 года студенты-спасатели были задействованы в ликвидации наводнения в Подмосковье, а в июле 2019 года добровольцы ВСКС помогали жителям Иркутской области справиться с последствиями разрушительного наводнения.