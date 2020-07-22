Политтехнолог: Оппозиция на Камчатке не смогла объединиться

«Всем, в том числе и выборами нужно заниматься заранее. А когда оппозиционеры пытаются впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, кто виноват, что им сложно? Никто не обещал их нянчить», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя шансы 16 кандидатов преодолеть муниципальный фильтр при выдвижении в кандидаты на пост главы Камчатского края.

«Оппозиционные кандидаты на Камчатке при подготовке к выборам забыли, что количество муниципальных депутатов не бесконечно, – отметила политтехнолог Алена Август. – При сборе подписей для прохождения муниципального фильтра необходимо соблюсти принцип территориальности, депутаты не могут быть из одного и того же района. Проще говоря, невозможно разделить пиццу на 100 частей, кому-то обязательно не хватит. Я не понимаю, как подписи муниципальных депутатов на Камчатке, которых итак не много, возможно поделить на 16 существующих кандидатов».

В таких ситуациях высок риск нарушений, когда один муниципальный депутат, не внимательно читавший закон, отдает свою подпись сразу нескольким кандидатам, так сказать и нашим и вашим, продолжила эксперт. Это ведет к юридическим разбирательствам и аннулированию подписей.

«Знаю, что врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов предлагал помощь всем желающим в сборе подписей, но его конкуренты опомнились только сейчас, в последнюю неделю перед завершением процедуры регистрации. Надо понимать, что этот процесс имеет несколько степеней защиты, быстро его провернуть не получится. Кроме того, страна выходит из периода распространения коронавируса, многие депутаты разъезжаются в отпуска, что тоже осложняет сбор их подписей», поделилась Алена Август.

«С другой стороны, когда такая широкая линейка кандидатов, их рейтинг просто не может быть одинаково высоким. На Камчатке мы наблюдаем сразу несколько странных кандидатур, которые непонятно зачем выдвинулись, не имея почти никакого статуса в политике. Так что по итогам выборов, думаю, мы в любом случае услышим нарекания со стороны оппозиции, – спрогнозировала политтехнолог. – Это их обычный стиль поведения – кроме как возмущениями в период выборов, эти люди ничем особо и не занимаются. Между электоральными циклами от них ничего не слышно. Ребята, никто не обещал, что будет легко. Всем, в том числе и выборами нужно заниматься заранее».

Такая ситуация говорит о случайности и хаотичности решений внутри оппозиции, добавила Август. «Если бы люди планировали серьезно заявляться, подсчитывали шансы на победу, тогда и кампания была бы другой – информационная поддержка начиналась бы заранее, шли бы переговоры с муниципальными депутатами. А когда оппозиционеры пытаются впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, кто виноват, что им сложно? Никто не обещал их нянчить», – заключила эксперт.

В минувшее воскресенье врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов первым из 16 выдвинувшихся кандидатов подал документы в краевой избирком для регистрации в качестве на выборах главы региона, которые пройдут 13 сентября, сообщил ТАСС. Штаб Солодова оказал помощь в сборе подписей за других выдвиженцев: Дмитрия Бобровских («Справедливая Россия»), Валерия Калашникова (ЛДПР), Максима Близнюкова («Партия Роста»), Андрея Лиходедова («Гражданская платформа») и самовыдвиженца Этибара Тагиева.

Как отмечают региональные эксперты, Солодов неоднократно предлагал участникам избирательной гонки помощь в сборе подписей. В частности, такое предложение врио губернатора сформулировал, выступая в середине июня в программе «Прямой разговор».