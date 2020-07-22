Перестрелка произошла на похоронах в США, пострадали 14 человек

В результате стрельбы в Чикаго пострадали 14 человек, сообщил первый заместитель суперинтенданта полиции Эрик Картер.

Картер сообщил, что 14 пострадавшим «оказывают помощь в пяти больницах». Информации об их состоянии пока нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC Chicago.

Стрельбу открыли из машины. Стреляли по участникам похорон, которые начали вести ответный огонь. В результате машина врезалась, находящиеся в ней люди выскочили наружу и, продолжая стрельбу, скрылись.

Задержан один подозреваемый.