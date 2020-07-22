Белый дом пригрозил Конгрессу США отказом Трампа подписывать оборонный бюджет

Главе американского государства Дональду Трампу будет дана рекомендация не подписывать оборонный бюджет США на 2021 год, если в документ не внесут изменения, заявил Белый дом.

Подчеркивается, что в проекте бюджета есть «положения, которые вызывают серьезные озабоченности». В частности, Белый дом против «переименования определенных военных объектов». Если изменения в документ не внесут, «ведущие советники» Трампа «будут рекомендовать наложить на него вето», передает РИА «Новости».

Белый дом возражает и против «предписательных ограничений на использование средств для Афганистана». Эта часть документа ограничивает право президента на уменьшение американского контингента в Афганистане.

Положение, касающееся военного присутствия в Германии, также вызывает недовольство администрации США, оно «запретит закрытие любой базы или объекта в рамках Европейской консолидирующей инициативы, пока министр обороны не подтвердит, что более нет необходимости в ротационном присутствии войск на европейском направлении». Белый дом считает, что такой подход «противоречит полномочиям президента как главнокомандующего».

Кроме того, администрация Трампа возражает против требования законодателей провести оценку целесообразности использования низкообогащенного урана в корабельных ядерных реакторах. Это создаст трудности для закупки Пентагоном ядерного вооружения и производства плутониевых сердечников для ядерного оружия.

Напомним, Трамп выступил против переименования военных баз США, названных в честь военачальников Конфедерации, и заявил, что его «не волнует мнение военных» на этот счет.

Палата представителей и Сенат Конгресса США готовят свои версии бюджета, затем их сводят в единый документ, который должен получить одобрение президента США.

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